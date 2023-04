LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: fra poco si sale verso il traguardo (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 9.30 13.20 Ora il gruppo sta piano piano riavvicinandosi in vista dell’ultima salita, segnalato a 3’30”. 13.18 Mancano 20 chilometri al traguardo! 13.15 Meno di 5 chilometri al traguardo volante di Avio, che precede l’attacco della salita di San Valentino. 13.13 Sempre la EF Education-Easypost a fare l’andatura in gruppo. 13.11 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi a 25 chilometri dal traguardo: Jasha Sütterlin (Bahrain – Victorious), Juri Hollmann (Movistar Team), Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), Lorenzo Milesi (Team DSM), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Riccardo Lucca (Green ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LADELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 9.30 13.20 Ora il gruppo sta piano piano riavvicinandosi in vista dell’ultima salita, segnalato a 3’30”. 13.18 Mancano 20 chilometri al! 13.15 Meno di 5 chilometri alvolante di Avio, che precede l’attacco della salita di San Valentino. 13.13 Sempre la EF Education-Easypost a fare l’andatura in gruppo. 13.11 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi a 25 chilometri dal: Jasha Sütterlin (Bahrain – Victorious), Juri Hollmann (Movistar Team), Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), Lorenzo Milesi (Team DSM), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Riccardo Lucca (Green ...

