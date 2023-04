LIVE – Tortona-Reggio Emilia | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventisettesima giornata dellaA1di. La formazione di casa non sta vivendo un momento di forma eccellente, con tanti inciampi che le hanno impedito di agguantare una seconda posizione che sembrava ormai alla portata, in un appassionante testa a testa contro Olimpia Milano. Di fronte, la squadra di coach Sakota, che con cinque vittorie nelle sette partite giocate da inizio marzo, ha completamente svoltato la propria situazione, prendendosi ora addirittura un margine di due vittorie sulla zona retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con ...

TORTONA – Manca un mese all’arrivo di tappa del 106’ Giro d’Italia che approderà a Tortona mercoledì 17 maggio, proveniente da Camaiore per l’11’ frazione dell’importante gara ciclistica. Per festeggi ...Il 17 maggio la città darà il benvenuto alla carovana rosa, in arrivo da Toscana e Liguria. Sarà la prima di quattro tappe sulle nostre strade ...