LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: si parte con lo strappo! (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Sollevamento pesi (-71 KG DONNE) DALLE 15.30 18:14 Si parte con l’ucraino Dmytro Kondratiuk, tenterà 135 kg. 18:13 Countdown terminato! parte la gara dello strappo. FORZA OSCAR 18:12 In Finale B intanto Kirstò Ramadani ha ottenuto la misura più alta, 317 kg (142+175), seguito da Sebastian Cabala con 316 kg (143+173). Segue Sziliard Fekecs, terzo con 309 kg (136+173). 18:09 Ancora cinque minuti e si partirà con lo strappo. Concentratissimi gli atleti nella zona warm up, per questa edizione particolarmente curata da un punto di vista estetico e funzionale 18:07 In pedana la giuria selezionata per questa gara, l’ultima della sessione odierna. 18:06 Intanto è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDI(-71 KG DONNE) DALLE 15.30 18:14 Sicon l’ucraino Dmytro Kondratiuk, tenterà 135 kg. 18:13 Countdown terminato!la gara dello strappo. FORZA OSCAR 18:12 In Finale B intanto Kirstò Ramadani ha ottenuto la misura più alta, 317 kg (142+175), seguito da Sebastian Cabala con 316 kg (143+173). Segue Sziliard Fekecs, terzo con 309 kg (136+173). 18:09 Ancora cinque minuti e si partirà con lo strappo. Concentratissimi gli atleti nella zona warm up, per questa edizione particolarmente curata da un punto di vista estetico e funzionale 18:07 In pedana la giuria selezionata per questa gara, l’ultima della sessione odierna. 18:06 Intanto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: non basta il record italiano dello slancio - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: non basta il record italiano dello slancio - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA -