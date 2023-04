LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Reyes oro di strappo! Comincia lo slancio (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Sollevamento pesi (-71 KG DONNE) DALLE 15.30 19:23 Stavolta va in porto il tentativo di Martasidis! 180 g per lui. La misura rimane invariata per Gonzalez Ayuso, in pedana per l’ultimo tentativo. 19:22 Parte bene lo slancio di Yuksel che porta a casa la misura pianificata di 180 kg. Ora di nuovo Martasidis che cercherà di tirare su sempre 180 kg. 19:21 No lift per Martasidis. La misura nel bilanciere rimane la stessa per Yuksel, secondo nello strappo. Vediamo che combina al primo tentativo. 19:20 In pedana Martasidis, molto sfortunato nello strappo. Il cipriota prova i 180 kg. 19:19 Non va l’ultimo slancio di Misakyan che chiude dunque con 175 kg per 326 kg ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDI(-71 KG DONNE) DALLE 15.30 19:23 Stavolta va in porto il tentativo di Martasidis! 180 g per lui. La misura rimane invariata per Gonzalez Ayuso, in pedana per l’ultimo tentativo. 19:22 Parte bene lodi Yuksel che porta a casa la misura pianificata di 180 kg. Ora di nuovo Martasidis che cercherà di tirare su sempre 180 kg. 19:21 No lift per Martasidis. La misura nel bilanciere rimane la stessa per Yuksel, secondo nello strappo. Vediamo che combina al primo tentativo. 19:20 In pedana Martasidis, molto sfortunato nello strappo. Il cipriota prova i 180 kg. 19:19 Non va l’ultimodi Misakyan che chiude dunque con 175 kg per 326 kg ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Giulia Miserendino per le medaglie e il ranking olimpico - OA Spor… - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: non basta il record italiano dello slancio -