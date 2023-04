LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Oscar Reyes cerca il colpaccio. A breve l’inizio della gara (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Sollevamento pesi (-71 KG DONNE) DALLE 15.30 17:40 BUON POMERIGGIO AMICI DI OA SPORT! MANCANO VENTI MINUTI ALl’inizio della gara Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della categoria maschile -81 kg, gara valida per i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2023 in scena questa settimana in quel di Yerevan (Armenia). Sarà una prova molto importante in chiave Italia, complice la presenza di Oscar Reyes, motivato a marchiare a fuoco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDI(-71 KG DONNE) DALLE 15.30 17:40 BUON POMERIGGIO AMICI DI OA SPORT! MANCANO VENTI MINUTI ALBuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del gruppo Acategoria maschile -81 kg,valida per i Campionatidiin scena questa settimana in quel di Yerevan (Armenia). Sarà una prova molto importante in chiave Italia, complice la presenza di, motivato a marchiare a fuoco ...

