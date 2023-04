LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: in corso lo strappo, a breve il debutto di Giulia Miserendino (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Sollevamento pesi (-81 KG UOMINI) DALLE 18.00 16.03: La polacca Marach comincia la sua gara con un’alzata valida da 98 kg, portandosi davanti a tutte nello strappo. Tre sole atlete a questo punto devono ancora effettuare il primo tentativo. 16.01: Anche l’israeliana Gold completa l’alzata a 97 kg nella seconda prova di strappo. 16.00: Si sale a 97 kg, misura sollevata con successo dalla britannica Davies (primo tentativo) e dalla polacca Dolega (secondo tentativo). 15.58: Vola in testa l’islandese Sturludottir con 96 kg di strappo sollevati alla seconda prova. 15.56: Valida la prima prova di strappo a 95 kg per la svedese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDI(-81 KG UOMINI) DALLE 18.00 16.03: La polacca Marach comincia la sua gara con un’alzata valida da 98 kg, portandosi davanti a tutte nello. Tre sole atlete a questo punto devono ancora effettuare il primo tentativo. 16.01: Anche l’israeliana Gold completa l’alzata a 97 kg nella seconda prova di. 16.00: Si sale a 97 kg, misura sollevata con successo dalla britannica Davies (primo tentativo) e dalla polacca Dolega (secondo tentativo). 15.58: Vola in testa l’islandese Sturludottir con 96 kg disollevati alla seconda prova. 15.56: Valida la prima prova dia 95 kg per la svedese ...

