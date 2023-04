LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: argento per Giulia Miserendino, sempre più vicina a Parigi! E’ seconda nello strappo e terza nello slancio (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Sollevamento pesi (-81 KG UOMINI) DALLE 18.00 17.25: per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per la gara della categoria -81 kg uomini. Grazie per averci seguito, a più tardi! 17.23: Arriva un’altra medaglia pesante per l’Italia e altri punti importanti nella corsa per Parigi per Giulia Miserendino che ora salirà per ben tre volte sul podio: argento nello strappo e nella generale, bronzo nello slancio 17.22: nello slancio oro per la rumena Toma con 130 kg, argento per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDI(-81 KG UOMINI) DALLE 18.00 17.25: per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per la gara della categoria -81 kg uomini. Grazie per averci seguito, a più tardi! 17.23: Arriva un’altra medaglia pesante per l’Italia e altri punti importanti nella corsa per Parigi perche ora salirà per ben tre volte sul podio:e nella generale, bronzo17.22:oro per la rumena Toma con 130 kg,per la ...

