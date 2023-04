LIVE Sinner-Schwartzman | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | tra poco in campo l’azzurro!

Leggi su oasport

12:32 Ci avviciniamo all'ingresso indi Jannike Diego. Centrale diche va via via nuovamente riempiendosi di appassionati. 12:28 All'esordioha liquidato con un duplice 6-2 il cinese Wu.ha usufruito invece di un bye grazie al suo status di testa di serie numero 4. 12:24 A pochi giorni dal secondo turno di Montecarlo, l'azzurro e l'argentino si ritrovano sulla terra rossa catalana. Nonostante il fresco precedente, l'impegno è da non sottovalutare per il giovane altoatesino. 12.20 Concluso il match tra Dimitrov e Gomez, vinto dal bulgaro per 6-3 6-1. Non prima delle ...