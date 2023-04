LIVE Sinner-Schwartzman | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo non prima delle 12 30

ITALIANI IN CAMPO MERCOLEDI' 19 APRILE: ATP 500 Barcellona: Jannik- Diego Schwartzman , ...su SuperTennis e SuperTenniX Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open ......(le due sconfitte contro Cameron Norrie in finale sulla terra di Rio de Janeiro e controa ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 18 aprile 2023Per il Next Gen toscano eventuale ottavo contro Norrie (e magari possibile rivincita con). ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 18 aprile 2023

LIVE Sinner-Schwartzman, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si gioca non prima delle 12.30 OA Sport

Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto il torneo catalano Buona partenza per Carlo Alcaraz al torneo Atp 500 di Barcellona: il tennista spagnolo ha piegato il portoghese Nuno Borges in un'ora, ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Kubler, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2023.