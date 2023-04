LIVE Sinner-Schwartzman | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) 30-40 Palla break. Splendido punto dell’altoatesino, che dipinge il campo con il dritto e chiude con la volèe alta di rovescio in contropiede. 30-30 Peccato.comanda lo scambio ma manda in rete l’accelerazione di rovescio. 15-30 Non passa il rovescio incrociato di Schwarrtzman. 15-15 L’azzurro arriva comodamente sulla palla corta di rovescio dell’avversario. 15-0 Sul nastro il cambio in lungolinea di rovescio di Jannik. PRIMO SET 12:34 Entrano in campo i due giocatori, cheno il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via alcon il sudamericano al servizio! Buon divertimento! 12:32 Ci avviciniamo all’ingresso in ...