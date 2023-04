LIVE Sinner-Schwartzman 6-2 | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il primo set

(Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Non passa la risposta di. 1-0 BREAK! Rovescio incrociato ben giocato dall’altoatesino, che piazza subito il break. 15-40 Due palle break. Punto fotocopia del precedente. Jannik può subito mettere la freccia. 15-30 Ottima risposta di rovescio del, che approfitta al meglio della morbida seconda dell’avversario. 15-15 Affossa in rete il rovescio Jannik. 0-15 Dritto lungolinea e volèe alta di rovescio vincente. Si presenta cosìal secondo set. SECONDO SET 6-2SET! Il terzo set point è quello buono. In corridoio il dritto del numero 48 ATP. Termina ...

ITALIANI IN CAMPO MERCOLEDI' 19 APRILE: ATP 500 Barcellona: Jannik- Diego Schwartzman , ...su SuperTennis e SuperTenniX Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open ......(le due sconfitte contro Cameron Norrie in finale sulla terra di Rio de Janeiro e controa ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 18 aprile 2023Per il Next Gen toscano eventuale ottavo contro Norrie (e magari possibile rivincita con). ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 18 aprile 2023

Il live e la diretta testuale di Sinner-Schwartzman, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. I due giocatori si ritrovano di fronte ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Kubler, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2023.