LIVE Sinner-Schwartzman 6-2 6-4, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: azzurro agli ottavi, ma preoccupa la smorfia di dolore (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) 14:26 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner- Schwartzman. Appuntamento a domani con il giovane altoatesino. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14.25 La speranza è che Sinner non si sia fatto nulla, perché quella smorfia di dolore sul 4-4 e 40-40 ci ha fatto tremare. Ha messo male il piede, speriamo sia stata solo una fitta momentanea. Comunque il match lo ha concluso senza problemi, anche se nell’ultimo game ha accorciato gli scambi con un paio di serve&volley. 14:24 Un ACE, due doppi falli, ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) 14:26 Termina qui la nostratestuale di. Appuntamento a domani con il giovane altoatesino. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14.25 La speranza è chenon si sia fatto nulla, perché quelladisul 4-4 e 40-40 ci ha fatto tremare. Ha messo male il piede, speriamo sia stata solo una fitta momentanea. Comunque il match lo ha concluso senza problemi, anche se nell’ultimo game ha accorciato gli scambi con un paio di serve&volley. 14:24 Un ACE, due doppi falli, ed ...

