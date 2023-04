LIVE Sinner-Schwartzman 6-2 3-2, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) AD-40 Non riesce a districarsi Jannik dopo il cattivo rimbalzo. 40-40 Peccato. Di poco largo il dritto incrociato di Sinner. 30-40 Palla del doppio break Sinner. Terzo doppio fallo di uno scoraggiato Schwartzman. 30-30 Accende gli special con il dritto Jannik, che spinge con la risposta e fa la differenza con l’incrociato successivo. 30-15 Risposta vincente con il dritto incrociato dell’azzurro. 30-0 Non passa il cambio con il rovescio in lungolinea di Sinner. 15-0 Si ferma sul nastro la palla corta di rovescio di Jannik dopo l’ottimo dritto. 4-2 Game Sinner. A suon di dritti vincenti l’altoatesino tiene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KUBLER (4° MATCH DALLE 11.00) AD-40 Non riesce a districarsi Jannik dopo il cattivo rimbalzo. 40-40 Peccato. Di poco largo il dritto incrociato di. 30-40 Palla del doppio. Terzo doppio fallo di uno scoraggiato. 30-30 Accende gli special con il dritto Jannik, che spinge con la risposta e fa la differenza con l’incrociato successivo. 30-15 Risposta vincente con il dritto incrociato del. 30-0 Non passa il cambio con il rovescio in lungolinea di. 15-0 Si ferma sul nastro la palla corta di rovescio di Jannik dopo l’ottimo dritto. 4-2 Game. A suon di dritti vincenti l’altoatesino tiene ...

