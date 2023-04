LIVE – Scafati-Virtus Bologna 39-50, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Scafati-Virtus Bologna, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Sacripanti stanno vivendo un momento di forma importante, avendo vinto tre delle ultime quattro partite, arrivando a imporre un ritmo sostenuto in chiave salvezza, assestandosi in quartultima posizione, a pari punti con Treviso. Ora, la sfida contro la prima della classe, che vuole consolidare la propria posizione, dopo, però, aver perso due degli tre incontri. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventisettesima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Sacripanti stanno vivendo un momento di forma importante, avendo vinto tre delle ultime quattro partite, arrivando a imporre un ritmo sostenuto in chiave salvezza, assestandosi in quartultima posizione, a pari punti con Treviso. Ora, la sfida contro la prima della classe, che vuole consolidare la propria posizione, dopo, però, aver perso due degli tre incontri. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI ...

