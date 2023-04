LIVE – Sassari-Trieste, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Sassari-Trieste, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Bucchi è stata fin qui protagonista di un girone di ritorno assolutamente straordinario, che le ha permesso di risalire la classifica fino al quarto posto in solitaria; nell’ultima giornata, però, è arrivata la pesante sconfitta contro Brindisi. Da canto loro, nell’ultimo mese gli ospiti hanno vinto una sola volta, ma contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventisettesima giornata dellaA1di. La formazione di coach Bucchi è stata fin qui protagonista di un girone di ritorno assolutamente straordinario, che le ha permesso di risalire la classifica fino al quarto posto in solitaria; nell’ultima giornata, però, è arrivata la pesante sconfitta contro Brindisi. Da canto loro, nell’ultimo mese gli ospiti hanno vinto una sola volta, ma contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

