LIVE – Olimpia Milano-Napoli 88-76 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventisettesima giornata dellaA1di. Dopo tre sconfitte consecutive contro Virtus Bologna, Brescia e Venezia che ne avevano messo in pericolo la seconda posizione in classifica, gli uomini di coach Messina hanno vinto le ultime due sfide, riportandosi a una sola vittoria dalle Vu Nere. Di fronte, gli uomini di coach Pancotto, alla ricerca di punti chiave per la corsa alla salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 19 aprile sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...