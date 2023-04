LIVE – Juventus | Udienza Collegio di Garanzia dello Sport | al Coni si decide sul -15 DIRETTA

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alle 14:30 di oggi, mercoledì 19 aprile, avrà inizio l’presso ildipresso ilper discutere del ricorso dellacontro la penalizzazione di 15 punti in campionato inflitta lo scorso 20 gennaio dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso plusvalenze. Tre gli scenari: il ricorso viene respinto e la sanzione confermata; il ricorso viene accolto con la restituzione dei punti e la cancellazione delle inibizioni ai dirigenti; si procede con il rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati daldi, con un riesame e una rimodulazione della sentenza. Ilè l’ultimo grado di giudizio, con il compito di pronunciarsi ...

Oggi è il grande giorno: alle 14:30 prevista la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione della Juventus. Il grande giorno per la Juventus è arrivato. Oggi, 19 aprile, ci sarà la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che si esprimerà sulla penalizzazione di 15 punti.

Alle 14:30 di oggi, mercoledì 19 aprile, avrà inizio l'udienza presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per discutere del ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti