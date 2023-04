LIVE – Juventus | Udienza Collegio di Garanzia dello Sport | al Coni si decide sul -15 DIRETTA

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alle 14:30 di oggi, mercoledì 19 aprile, avrà inizio l’presso ildipresso ilper discutere del ricorso dellacontro la penalizzazione di 15 punti in campionato inflitta lo scorso 20 gennaio dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso plusvalenze. Tre gli scenari: il ricorso viene respinto e la sanzione confermata; il ricorso viene accolto con la restituzione dei punti e la cancellazione delle inibizioni ai dirigenti; si procede con il rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati daldi, con un riesame e una rimodulazione della sentenza. Ilè l’ultimo grado di giudizio, con il compito di pronunciarsi ...

, adesso, Allegri sorride: doppietta pronta per lui. I dettagli del grande doppio recupero di Europa League. Buone notizie in vista dell'Europa League di giovedì. I bianconeri, nella trasferta ...Oggi ci sarà il verdetto e il prof. Matera ha svelato la sua previsione sulla questione. Andiamo a scoprire in dettaglio cos'ha detto. Oggi ci sarà il tanto atteso verdetto in casa. Proprio oggi pomeriggio la squadra di Allegri saprà o meno se riotterrà i quindici punti in classifica. Sulla questione, a 'Tuttosport', ha dato la sua previsione il prof. Matera.L'occasione per rifarsi e rialzare la testa è lì dietro l'angolo: domenica sera, infatti, il Napoli sarà impegnato all' Allianz Stadium contro i rivali di sempre della. Una partita ...

11:48 - PRESENTE CALVO - Francesco Calvo sta assistendo all'allenamento della Juventus. 11:44 - SCATTI A PARTE PER RABIOT - In questo momento i giocatori della Juventus stanno ...La Juventus, reduce da un’altra prova non del tutto convincente in Serie A, difende a Lisbona contro il temibile Sporting la vittoria di misura di Torino, 1-0.