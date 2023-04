LIVE Inter-Benfica 3-3, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: nerazzurri che volano in semifinale nella sfida contro il Milan! (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.53 nerazzurri che volano in semifinale contro il Milan per un derby tutto da vivere. Ritorno pareggiato senza particolari problemi, ci sarà quindi almeno una squadra italiana in finale di Champions League. Grandi prestazioni per Lautaro Martinez e Barella, si segnala anche la grande rete di Correa. 94? Finisce la partita, Inter-Benfica 3-3. 93? Gol, Musa, i portoghesi agganciano il pareggio nel finale, Inter-Benfica 3-3. 92? Ci saranno altri due minuti di recupero. 90? Fuori Joao Mario, dentro Schjelderup nel Benfica. 88? Joao Mario con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.53cheinil Milan per un derby tutto da vivere. Ritorno pareggiato senza particolari problemi, ci sarà quindi almeno una squadra italiana in finale di. Grandi prestazioni per Lautaro Martinez e Barella, si segnala anche la grande rete di Correa. 94? Finisce la partita,3-3. 93? Gol, Musa, i portoghesi agganciano il pareggio nel finale,3-3. 92? Ci saranno altri due minuti di recupero. 90? Fuori Joao Mario, dentro Schjelderup nel. 88? Joao Mario con il ...

