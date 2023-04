LIVE Inter-Benfica 1-0, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: Barella sblocca la partita! (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Inter che si difende molto bene sugli esterni, ripartendo con velocità in contropiede. 19? Benfica che prova ad alzare il baricentro con i terzini. 17? Nerazzurri in totale controllo della partita. 15? Spinge l’Inter che vuole subito il raddoppio. 13? Goooooooooooooool, Barella, tiro a giro sul secondo palo che si insacca, Inter-Benfica 1-0. 11? Benfica che prova ad organizzare la manovra dal basso. 9? Dzeko stoppa male il pallone sulla fascia sinistra. 7? Lautaro Martinez in contropiede non trova Dimarco davanti al portiere. 5? Cross di Barella bloccato da Vlachodimos. 3? Gilberto prova il cross, Darmian ferma il pallone prima dell’arrivo in area di rigore. 1? Inizia la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?che si difende molto bene sugli esterni, ripartendo con velocità in contropiede. 19?che prova ad alzare il baricentro con i terzini. 17? Nerazzurri in totale controllo della partita. 15? Spinge l’che vuole subito il raddoppio. 13? Goooooooooooooool,, tiro a giro sul secondo palo che si insacca,1-0. 11?che prova ad organizzare la manovra dal basso. 9? Dzeko stoppa male il pallone sulla fascia sinistra. 7? Lautaro Martinez in contropiede non trova Dimarco davanti al portiere. 5? Cross dibloccato da Vlachodimos. 3? Gilberto prova il cross, Darmian ferma il pallone prima dell’arrivo in area di rigore. 1? Inizia la ...

