LIVE Inter-Benfica 0-0 (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Euroderby chiama. Mai così vicini ad una storica, quanto nostalgica, edizione del derby della Madonnina tra Milan ed Inter in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Euroderby chiama. Mai così vicini ad una storica, quanto nostalgica, edizione del derby della Madonnina tra Milan edin...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Siamo live con il pre #InterBenfica sul nostro canale @Twitch Guarda qui ?? - Inter : Live da Lisbona, la conferenza stampa di mister Inzaghi e Alessandro Bastoni ??? #ForzaInter #BenficaInter #UCL - MultimediosTel1 : #InterBenfica #INTBEN | #UCL Inter - Benfica, dove vederla oggi in diretta TV ??Live Link=>… - FoxSportsHD7 : #InterBenfica #INTBEN | #UCL Inter - Benfica, dove vederla oggi in diretta TV ??Live Link=>… - SuperSportHDTV1 : #InterBenfica #INTBEN | #UCL Inter - Benfica, dove vederla oggi in diretta TV ??Live Link=>… -