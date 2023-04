LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA: ultimo chilometro! Tutte le “Big” sul Mur de Huy (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 12.12 Vollering prova l’allungo decisivo! 12.12 Vollering e Niewiadoma in testa! 12.12 ultimo chilometro! 12.11 Sono 2 i km all’arrivo! 12.09 Per l’Italia ci sono Longo Borghini, Realini e Persico. 12.07 Sono 4 i km al traguardo! 12.05 In testa sono rimaste in una decina a contendersi la vittoria, ci sono Tutte le “Big” più attese. 12.02 Amana Spratt viene ripresa sulla Côte de Cherave. Gruppo compatto a 7 dall’arrivo! 12.00 Maxi caduta nelle retrovie del gruppo! Ancora coinvolta Cecilie Uttrup Ludwig. 11.58 Ora il gruppo accelera: è a meno di 40? da Amanda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 11.30 LADEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 12.12 Vollering prova l’allungo decisivo! 12.12 Vollering e Niewiadoma in testa! 12.1212.11 Sono 2 i km all’arrivo! 12.09 Per l’Italia ci sono Longo Borghini, Realini e Persico. 12.07 Sono 4 i km al traguardo! 12.05 In testa sono rimaste in una decina a contendersi la vittoria, ci sonole “Big” più attese. 12.02 Amana Spratt viene ripresa sulla Côte de Cherave. Gruppo compatto a 7 dall’arrivo! 12.00 Maxi caduta nelle retrovie del gruppo! Ancora coinvolta Cecilie Uttrup Ludwig. 11.58 Ora il gruppo accelera: è a meno di 40? da Amanda ...

