LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA | sono 3 le ragazze in fuga a 40 km dal traguardo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 11.30 LADEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 11.00 Antri Christoforou perde contatto dalle altre compagne di: restano in tre. 10.55invece 5o i km all’arrivo! 10.50 Mancano una decina di km alla Côte de Cherave. 10.45 Le 4 inhanno 1:30? di vantaggio sul gruppo. Karin Soderqvist non è riuscita ad unirsi alle fuggitive: è stata riassorbita dal gruppo. 10.40 Anche la svedese Karin Soderqvist sta cercando di attaccarsi al drappello in. 10.35 Laquindi comprende: Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind), Antri Christoforou (Human Powered Health), Ella ...