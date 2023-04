LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA: la fuga si allarga. Ora diventano 4 le ragazze in avanscoperta (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 10.40 Anche la svedese Karin Soderqvist sta cercando di attaccarsi al drappello in fuga. 10.35 La fuga quindi comprende: Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind), Antri Christoforou (Human Powered Health), Ella Harris (Lifeplus Wahoo) e Rachel Neylan (Cofidis Women Team). 10.30 Esplode la corsa! Alla fuga si aggiungono anche Ella Harris (Lifeplus Wahoo) e Rachel Neylan (Cofidis Women Team). 10.25 Meno di 70 km al traguardo! 10.20 Completato il primo passaggio sul Mur de Huy: le fuggitive hanno 30? su un gruppo che però si è inevitabilmente frazionato. 10.15 Le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 11.30 LADEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 10.40 Anche la svedese Karin Soderqvist sta cercando di attaccarsi al drappello in. 10.35 Laquindi comprende: Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind), Antri Christoforou (Human Powered Health), Ella Harris (Lifeplus Wahoo) e Rachel Neylan (Cofidis Women Team). 10.30 Esplode la corsa! Allasi aggiungono anche Ella Harris (Lifeplus Wahoo) e Rachel Neylan (Cofidis Women Team). 10.25 Meno di 70 km al traguardo! 10.20 Completato il primo passaggio sul Mur de Huy: le fuggitive hanno 30? su un gruppo che però si è inevitabilmente frazionato. 10.15 Le ...

