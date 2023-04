LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA: in due in fuga, ma il gruppo è a meno di 1 minuto. Sono 70 i km al traguardo (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 10.25 meno di 70 km al traguardo! 10.20 Completato il primo passaggio sul Mur de Huy: le fuggitive hanno 30? su un gruppo che però si è inevitabilmente frazionato. 10.15 Le fuggitive se ne vanno arrivando in breve tempo a 1 minuto di vantaggio. 10.10 Due cicliste in fuga: la svedese Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) e la cipriota Antri Christoforou (Human Powered Health). 10.05 Corsa ancora molto chiusa per il momento. 10.00 Ora mancano 10 km al primo passaggio sul Mur de Huy. 09.55 Intanto si provano scatti e controscatti, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 11.30 LADEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 10.25di 70 km al! 10.20 Completato il primo passaggio sul Mur de Huy: le fuggitive hanno 30? su unche però si è inevitabilmente frazionato. 10.15 Le fuggitive se ne vanno arrivando in breve tempo a 1di vantaggio. 10.10 Due cicliste in: la svedese Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) e la cipriota Antri Christoforou (Human Powered Health). 10.05 Corsa ancora molto chiusa per il momento. 10.00 Ora mancano 10 km al primo passaggio sul Mur de Huy. 09.55 Intanto si provano scatti e controscatti, ...

