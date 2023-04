LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA: 90 km all’arrivo, si cerca l’azione buona per la fuga (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 09.55 Intanto si provano scatti e controscatti, nessuna per il momento riesce a portare via una fuga. 09.50 La media di gara dopo la prima ora è di 33,0 km/h. 09.45 Mancano meno di 20 km al primo passaggio sul Mur de Huy 09.40 Al momento il gruppo appare compatto. 09.35 Sono 100 i km al traguardo! 09.30 Siamo in corsa! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Freccia Vallone femminile 2023! Una delle corse di maggiore tradizione del Women’s World Tour, che si snoda per 127 km: da Huy ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 11.30 LADEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 09.55 Intanto si provano scatti e controscatti, nessuna per il momento riesce a portare via una. 09.50 La media di gara dopo la prima ora è di 33,0 km/h. 09.45 Mancano meno di 20 km al primo passaggio sul Mur de Huy 09.40 Al momento il gruppo appare compatto. 09.35 Sono 100 i km al traguardo! 09.30 Siamo in corsa! Buongiorno a tutti e benvenuti alladella! Una delle corse di maggiore tradizione del Women’s World Tour, che si snoda per 127 km: da Huy ...

