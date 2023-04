LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Zimmermann e Kragh Andersen davanti, gruppo a 1’30” (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Anche Madsen viene ripreso dal gruppo: sempre coppia al comando. 15.21 Arrivano allo scollino Zimmermann e Kragh Andersen con un vantaggio di 1’20”. 15.19 Si allunga nuovamente il gruppo sulla Cote de Cherave: pendenze piuttosto esigenti. 15.17 Cote de Cherave per i due fuggitivi: 1,3 km all’8,1% di pendenza media. 15.15 gruppo che non sta spingendo sull’acceleratore in quella fase. 15.13 Ciccone ai microfoni di Eurosport: “Abbiamo anche Skjelmose ed è lui probabilmente il vero leader, ma io sono qua e farò del mio meglio. Ai piedi del Mur de Huy arriveremo in meno del solito“. 15.11 50 chilometri all’arrivo: si è rimessa in testa a tirare la UAE Team Emirates. 15.09 Anche Madsen si è staccato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Anche Madsen viene ripreso dal: sempre coppia al comando. 15.21 Arrivano allo scollinocon un vantaggio di 1’20”. 15.19 Si allunga nuovamente ilsulla Cote de Cherave: pendenze piuttosto esigenti. 15.17 Cote de Cherave per i due fuggitivi: 1,3 km all’8,1% di pendenza media. 15.15che non sta spingendo sull’acceleratore in quella fase. 15.13 Ciccone ai microfoni di Eurosport: “Abbiamo anche Skjelmose ed è lui probabilmente il vero leader, ma io sono qua e farò del mio meglio. Ai piedi del Mur de Huy arriveremo in meno del solito“. 15.11 50 chilometri all’arrivo: si è rimessa in testa a tirare la UAE Team Emirates. 15.09 Anche Madsen si è staccato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato - infoitsport : LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA - tonyromerio : @mecna Insomma bro, aspetto il freccia rossa che mi porta verso Bari per il live - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone e Bagioli - SpazioCiclismo : DIRETTA Freccia Vallone 2023 LIVE -