LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: vantaggio dei fuggitivi stabile a 1’15”, 60 km all’arrivo (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Si rimette a tirare la UAE Team Emirates e recupera qualche secondo su Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) 14.57 Fra poco ci sarà la seconda scalata della Cote d’Ereffe. 14.54 60 chilometri alla conclusione! 14.51 stabile il vantaggio dei sette fuggitivi rimasti: Naesen infatti si è staccato sul Mur de Huy. 14.48 Adesso tratto di discesa e il gruppo non spinge più di tanto: i fuggitivi tornano ad avere intorno a 1’30” di vantaggio. 14.45 Nella coda del gruppo Tom Pidcock, ma non sembra essere in difficoltà. 14.42 Dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Si rimette a tirare la UAE Team Emirates e recupera qualche secondo su Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) 14.57 Fra poco ci sarà la seconda scalata della Cote d’Ereffe. 14.54 60 chilometri alla conclusione! 14.51ildei setterimasti: Naesen infatti si è staccato sul Mur de Huy. 14.48 Adesso tratto di discesa e il gruppo non spinge più di tanto: itornano ad avere intorno a 1’30” di. 14.45 Nella coda del gruppo Tom Pidcock, ma non sembra essere in difficoltà. 14.42 Dopo ...

