LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: un trio al comando, c’è Battistella. Si avvicina il Muro di Huy (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 La Cote de Cherave misura 1300 metri e ha una pendenza media dell’8,1%. 16.02 Sempre Bennett (UAE Emirates) a pilotare il gruppo principale. 41? di vantaggio per Battistella, Vervaeke e Kragh Andersen. 16.01 Vedremo se sulla Cote de Cherave qualcuno dei favoriti proverà ad anticipare Pogacar. 15.59 Vervaeke sembra il più pimpante per ora nel terzetto di testa. Battistella si lamenta perché stanno iniziando i giochi degli scatti e contro scatti che, in questa fase, non portano da nessuna parte. 15.57 La UAE Emirates di Pogacar sta gestendo la corsa in maniera sapiente. A 15 km dal traguardo Battistella, Vervaeke e Kragh Andersen hanno 40? di vantaggio. Dovrebbero avere almeno un minuto all’imbocco del Muro di Huy per coltivare una speranza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 La Cote de Cherave misura 1300 metri e ha una pendenza media dell’8,1%. 16.02 Sempre Bennett (UAE Emirates) a pilotare il gruppo principale. 41? di vantaggio per, Vervaeke e Kragh Andersen. 16.01 Vedremo se sulla Cote de Cherave qualcuno dei favoriti proverà ad anticipare Pogacar. 15.59 Vervaeke sembra il più pimpante per ora nel terzetto di testa.si lamenta perché stanno iniziando i giochi degli scatti e contro scatti che, in questa fase, non portano da nessuna parte. 15.57 La UAE Emirates di Pogacar sta gestendo la corsa in maniera sapiente. A 15 km dal traguardo, Vervaeke e Kragh Andersen hanno 40? di vantaggio. Dovrebbero avere almeno un minuto all’imbocco deldi Huy per coltivare una speranza ...

