LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: si muove Battistella, Ciccone e Bagioli nelle prime posizioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Va detto che sinora la stagione di Battistella è stata tutt’altro che brillante. Il campione del mondo U23 del 2019 non ha mai veramente trovato la sua dimensione da capitano tra i professionisti. 15.33 La UAE di Pogacar non concede spazio: c’è Bennett in testa a tirare. 15.31 Battistella ora prova ad evadere da solo dal gruppo principale. 15.30 Zimmermann e Kragh Andersen hanno 43? di vantaggio sul gruppo principale, non sembrano crederci più di tante. 15.29 Si muovono Battistella e Valter sul Muro di Huy. 15.28 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 37 km della Freccia Vallone. 15.25 Si rimettono a tirare gli uomini della UAE Team Emirates che vogliono affrontare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Va detto che sinora la stagione diè stata tutt’altro che brillante. Il campione del mondo U23 del 2019 non ha mai veramente trovato la sua dimensione da capitano tra i professionisti. 15.33 La UAE di Pogacar non concede spazio: c’è Bennett in testa a tirare. 15.31ora prova ad evadere da solo dal gruppo principale. 15.30 Zimmermann e Kragh Andersen hanno 43? di vantaggio sul gruppo principale, non sembrano crederci più di tante. 15.29 Si muovonoe Valter sul Muro di Huy. 15.28 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 37 km della. 15.25 Si rimettono a tirare gli uomini della UAE Team Emirates che vogliono affrontare ...

