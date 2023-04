LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: rimonta il gruppo sui fuggitivi, gap di 1’30” all’ingresso nel circuito (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) hanno solo 1’10” nei confronti del gruppo. 14.30 Discesa che porta i corridori di fatto ai piedi del Mur de Huy. 14.27 80 chilometri alla conclusione, già sulla Cote della Cherave qualcuno comincia a staccarsi. 14.25 Vedremo se il plotone deciderà di andare subito a prendere i fuggitivi oppure li terrà sotto controllo. 14.22 Fra poco ci sarà l’ascesa alla Cote de Cherave: 1,3 km al 7,6% di pendenza media. 14.19 Ci sono diversi sali e scendi e i fuggitivi hanno perso un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) hanno solo 1’10” nei confronti del. 14.30 Discesa che porta i corridori di fatto ai piedi del Mur de Huy. 14.27 80 chilometri alla conclusione, già sulla Cote della Cherave qualcuno comincia a staccarsi. 14.25 Vedremo se il plotone deciderà di andare subito a prendere ioppure li terrà sotto controllo. 14.22 Fra poco ci sarà l’ascesa alla Cote de Cherave: 1,3 km al 7,6% di pendenza media. 14.19 Ci sono diversi sali e scendi e ihanno perso un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato - infoitsport : LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA - tonyromerio : @mecna Insomma bro, aspetto il freccia rossa che mi porta verso Bari per il live - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone e Bagioli - SpazioCiclismo : DIRETTA Freccia Vallone 2023 LIVE -