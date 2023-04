LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: rimangono in tre i fuggitivi, gruppo a 1’05” (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 50 chilometri all’arrivo: si è rimessa in testa a tirare la UAE Team Emirates. 15.09 Anche Madsen si è staccato sull’Ereffe, restano al comando solo Zimmermann e Kragh Andersen. 15.07 Dopo la Cote d’Ereffe i corridori dovranno affrontare un altro dente, poi una breve discesa per arrivare ad attaccare la Cote de Cherave. 15.05 Kragh Andersen scollina in testa sulla Cote d’Ereffe. 15.04 In fuga adesso rimangono solo Zimmermann, Kragh Andersen e Madsen. 15.02 Pieter Serry attacca e prende un centinaio di metri di vantaggio sul gruppo. 14.59 Si rimette a tirare la UAE Team Emirates e recupera qualche secondo su Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 50 chilometri all’arrivo: si è rimessa in testa a tirare la UAE Team Emirates. 15.09 Anche Madsen si è staccato sull’Ereffe, restano al comando solo Zimmermann e Kragh Andersen. 15.07 Dopo la Cote d’Ereffe i corridori dovranno affrontare un altro dente, poi una breve discesa per arrivare ad attaccare la Cote de Cherave. 15.05 Kragh Andersen scollina in testa sulla Cote d’Ereffe. 15.04 In fuga adessosolo Zimmermann, Kragh Andersen e Madsen. 15.02 Pieter Serry attacca e prende un centinaio di metri di vantaggio sul. 14.59 Si rimette a tirare la UAE Team Emirates e recupera qualche secondo su Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh ...

