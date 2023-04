LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar vince anche sul Muro di Huy (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Pogacar vince anche la Freccia Vallone! E’ imbattibile. 16.20 Ciccone in difficoltà. 16.20 Pogacar ATTACCA E STACCA TUTTI! 16.19 Woods, Bardet, Pogacar e Ciccone nelle prime posizioni. 16.18 Bardet voleva attaccare, ma è stato chiuso, non ha trovato spazio! 16.18 Per il momento nessuno attacca. 16.18 Attenzione anche a Mas che è molto brillante davanti. 16.18 Ripreso Vervaeke. Ciccone a ruota di Pogacar. 16.17 Pogacar viene pilotato da Hirschi. 16.16 INIZIA IL Muro DI HUY! Vervaeke ha solo 9? di vantaggio, verrà riassorbito quasi subito. 16.16 2 km al traguardo, ormai ci siamo… 16.15 Vervaeke non si arrende e mantiene 19? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20la! E’ imbattibile. 16.20 Ciccone in difficoltà. 16.20ATTACCA E STACCA TUTTI! 16.19 Woods, Bardet,e Ciccone nelle prime posizioni. 16.18 Bardet voleva attaccare, ma è stato chiuso, non ha trovato spazio! 16.18 Per il momento nessuno attacca. 16.18 Attenzionea Mas che è molto brillante davanti. 16.18 Ripreso Vervaeke. Ciccone a ruota di. 16.17viene pilotato da Hirschi. 16.16 INIZIA ILDI HUY! Vervaeke ha solo 9? di vantaggio, verrà riassorbito quasi subito. 16.16 2 km al traguardo, ormai ci siamo… 16.15 Vervaeke non si arrende e mantiene 19? ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato - infoitsport : LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA - tonyromerio : @mecna Insomma bro, aspetto il freccia rossa che mi porta verso Bari per il live - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone e Bagioli - SpazioCiclismo : DIRETTA Freccia Vallone 2023 LIVE -