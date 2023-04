LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar vince anche sul Muro di Huy. 5° Giulio Ciccone (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.31 Giulio Ciccone a RaiSport: “Per un attimo pensavo di fare qualcosina di meglio, ma negli ultimi 200 metri ero un po’ al limite. Non è male, era la prima gara al rientro da un blocco di lavoro, la condizione è buona. E’ stata una bella riattivazione alle gare, adesso ci sarà la Liegi domenica che è la più bella. Ho preso qualche rischio nel finale, perché volevo essere a ruota di Pogacar, volevo vedere quanto andava. Quello che si vede dalla tv, poi succede anche in DIRETTA: ha una marcia in più di tutti“. 16.30 L’attesa è ora tutta per la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 23 aprile, quando Tadej Pogacar ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.31a RaiSport: “Per un attimo pensavo di fare qualcosina di meglio, ma negli ultimi 200 metri ero un po’ al limite. Non è male, era la prima gara al rientro da un blocco di lavoro, la condizione è buona. E’ stata una bella riattivazione alle gare, adesso ci sarà la Liegi domenica che è la più bella. Ho preso qualche rischio nel finale, perché volevo essere a ruota di, volevo vedere quanto andava. Quello che si vede dalla tv, poi succedein: ha una marcia in più di tutti“. 16.30 L’attesa è ora tutta per la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 23 aprile, quando Tadej...

