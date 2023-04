LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: otto uomini in fuga. UAE Emirates e Ineos gestiscono (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Qualche problema meccanico anche per Ben Healy che con la scia delle ammiraglie è rientrato nel gruppo. L’irlandese è arrivato secondo domenica scorsa all’Amstel Gold Race. 13.40 La fuga adesso ha un vantaggio stabile sul gruppo che si aggira intorno ai 3’45”. 13.37 Foratura per Michal Kwiatkowski: il polacco sta passando le ammiraglie per rientrare. 13.35 Ricordiamo i nomi degli uomini che compongono la fuga: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 13.33 La Ineos è presente con diversi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Qualche problema meccanico anche per Ben Healy che con la scia delle ammiraglie è rientrato nel gruppo. L’irlandese è arrivato secondo domenica scorsa all’Amstel Gold Race. 13.40 Laadesso ha un vantaggio stabile sul gruppo che si aggira intorno ai 3’45”. 13.37 Foratura per Michal Kwiatkowski: il polacco sta passando le ammiraglie per rientrare. 13.35 Ricordiamo i nomi degliche compongono la: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 13.33 Laè presente con diversi ...

