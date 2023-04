LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: otto uomini in fuga. La UAE Emirates gestisce (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Ricordiamo i fuggitivi: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 13.11 135 chilometri all’arrivo. 13.08 Il vantaggio degli otto all’attacco è di 3’15”. 13.04 Anche la Ineos Grenadiers collabora nell’inseguimento. 12.59 Vantaggio dei fuggitivi che ora sale oltre i 3?. 12.53 150 chilometri all’arrivo. 12.50 Superato anche il secondo strappo, ora tanti saliscendi ma senza salite ufficiali. 12.45 2’40” il ritardo del plotone. 12.42 A breve la seconda côte di giornata: Côte des Forges (1.3 km al 7.3%). 12.38 Ricordiamo gli otto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Ricordiamo i fuggitivi: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 13.11 135 chilometri all’arrivo. 13.08 Il vantaggio degliall’attacco è di 3’15”. 13.04 Anche la Ineos Grenadiers collabora nell’inseguimento. 12.59 Vantaggio dei fuggitivi che ora sale oltre i 3?. 12.53 150 chilometri all’arrivo. 12.50 Superato anche il secondo strappo, ora tanti saliscendi ma senza salite ufficiali. 12.45 2’40” il ritardo del plotone. 12.42 A breve la seconda côte di giornata: Côte des Forges (1.3 km al 7.3%). 12.38 Ricordiamo gli...

