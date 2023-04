LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: otto uomini all’attacco (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Gruppo che si è rialzato ed ha lasciato andar via gli attaccanti. 12.18 La composizione della fuga: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 12.15 Si sono raggruppati davanti: otto uomini all’attacco. 12.09 Un drappello di sei corridori è all’inseguimento del danese. 12.05 Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team) è riuscito ad evadere in solitaria. Dietro però partono al contrattacco. 12.02 Andatura folle in questa prima fase. 12.00 Gruppo allungatissimo, ci sono alcuni corridori che hanno preso un po’ di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Gruppo che si è rialzato ed ha lasciato andar via gli attaccanti. 12.18 La composizione della fuga: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 12.15 Si sono raggruppati davanti:. 12.09 Un drappello di sei corridori è all’inseguimento del danese. 12.05 Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team) è riuscito ad evadere in solitaria. Dietro però partono al contrattacco. 12.02 Andatura folle in questa prima fase. 12.00 Gruppo allungatissimo, ci sono alcuni corridori che hanno preso un po’ di ...

