LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: otto uomini all’attacco. La UAE Emirates gestisce (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 150 chilometri all’arrivo. 12.50 Superato anche il secondo strappo, ora tanti saliscendi ma senza salite ufficiali. 12.45 2’40” il ritardo del plotone. 12.42 A breve la seconda côte di giornata: Côte des Forges (1.3 km al 7.3%). 12.38 Ricordiamo gli otto attaccanti: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 12.35 C’è ovviamente già la UAE Emirates a dettare il ritmo in gruppo. 12.32 Inizia la salita. 12.30 170 chilometri all’arrivo. 12.27 A breve la prima salita di giornata: Côte de Trasenster (3.4 km al 5.1%). 12.24 2’25” di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 150 chilometri all’arrivo. 12.50 Superato anche il secondo strappo, ora tanti saliscendi ma senza salite ufficiali. 12.45 2’40” il ritardo del plotone. 12.42 A breve la seconda côte di giornata: Côte des Forges (1.3 km al 7.3%). 12.38 Ricordiamo gliattaccanti: Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH). 12.35 C’è ovviamente già la UAEa dettare il ritmo in gruppo. 12.32 Inizia la salita. 12.30 170 chilometri all’arrivo. 12.27 A breve la prima salita di giornata: Côte de Trasenster (3.4 km al 5.1%). 12.24 2’25” di ...

