LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: otto corridori in fuga, gruppo in controllo a 3? (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Si sfila all’ammiraglia George Bennett, ma l’australiano rientra in un gruppo che ha allentato la presa. 14.06 Inizia per i battistrada la Cote d’Ereffe che introduce la corsa nel circuito. 14.04 Fra poco i corridori entreranno nel circuito finale del Mur de Huy. 14.01 100 chilometri alla conclusione dell’87a edizione della Freccia Vallone! 13.59 Negli ultimi 10 minuti il vantaggio di Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), OLIVEr Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) si è ridotto di 1’10”: rimane 2’30” di margine sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Si sfila all’ammiraglia George Bennett, ma l’australiano rientra in unche ha allentato la presa. 14.06 Inizia per i battistrada la Cote d’Ereffe che introduce la corsa nel circuito. 14.04 Fra poco ientreranno nel circuito finale del Mur de Huy. 14.01 100 chilometri alla conclusione dell’87a edizione della! 13.59 Negli ultimi 10 minuti il vantaggio di Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Or Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB) e Jetse Bol (Burgos BH) si è riddi 1’10”: rimane 2’30” di margine sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato - infoitsport : LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA - tonyromerio : @mecna Insomma bro, aspetto il freccia rossa che mi porta verso Bari per il live - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone e Bagioli - SpazioCiclismo : DIRETTA Freccia Vallone 2023 LIVE -