LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: la UAE di Pogacar amministra, Battistella in fuga (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Cambi regolari tra i battistrada, ma il gruppo non si rilassa un attimo e li tiene a bagnomaria: 20? di vantaggio. Non hanno chance di arrivare. 15.41 Siamo in un tratto di pianura. Tra 9 km la Cote d’Ereffe: 2100 metri al 5%. 15.40 30 km al traguardo. 15.39 C’è il ricongiungimento. Abbiamo quattro uomini al comando: Battistella, Verbaeke, Zimmermann e Kragh Andersen. Il gruppo principale, sempre tirato dalla UAE Emirates di Pogacar, amministra a soli 18?. 15.37 Vervaeke e Battistella si riportano a 14? dalla coppia di testa. 15.36 Bagioli e Ciccone stanno correndo bene nelle prime posizioni. In loro ci crediamo oggi. Certo che pensare di battere Pogacar…Ma nello sport, come nella vita, mai dare nulla per scontato. 15.35 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Cambi regolari tra i battistrada, ma il gruppo non si rilassa un attimo e li tiene a bagnomaria: 20? di vantaggio. Non hanno chance di arrivare. 15.41 Siamo in un tratto di pianura. Tra 9 km la Cote d’Ereffe: 2100 metri al 5%. 15.40 30 km al traguardo. 15.39 C’è il ricongiungimento. Abbiamo quattro uomini al comando:, Verbaeke, Zimmermann e Kragh Andersen. Il gruppo principale, sempre tirato dalla UAE Emirates dia soli 18?. 15.37 Vervaeke esi riportano a 14? dalla coppia di testa. 15.36 Bagioli e Ciccone stanno correndo bene nelle prime posizioni. In loro ci crediamo oggi. Certo che pensare di battere…Ma nello sport, come nella vita, mai dare nulla per scontato. 15.35 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato - infoitsport : LIVE Freccia Vallone femminile 2023 in DIRETTA - tonyromerio : @mecna Insomma bro, aspetto il freccia rossa che mi porta verso Bari per il live - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone e Bagioli - SpazioCiclismo : DIRETTA Freccia Vallone 2023 LIVE -