LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA | è il momento del Muro di Huy | anche Bagioli e Sobrero davanti

16.14 3 km all'arrivo, continua a tirare il gruppo Diego Ulissi. 16.14 Ciccone risale in quinta posizione. davanti abbiamo tre italiani che vogliono giocarsela: gli altri due sono Bagioli e Sobrero. 16.14 4 km al traguardo. 16.14 Il mitico Muro di Huy misura 1300 metri: ha una pendenza media del 9,8% e una punta massima mostruosa del 26%! 16.13 Bilbao e Higuita si sono staccati dal gruppo. 16.13 Un combattivo Vervaeke mantiene 8? di vantaggio. 16.12 5,5 km all'arrivo, è terminata la Cote de Cherave. Ciccone risale posizioni in gruppo. 16.10 Battistella e Kragh Andersen ripresi dal gruppo principale. Resta davanti solo Vervaeke, ma con un vantaggio esiguo a 6 km dall'arrivo. 16.09 Forcing in gruppo della UAE Emirates con Diego ...

