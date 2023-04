LIVE Freccia Vallone 2023 in DIRETTA: accelerazione in gruppo, ritardo di 3? nei confronti degli otto battistrada (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Provano ad aumentare il ritmo anche davanti, ma il vantaggio si assottiglia sempre di più: 2’40”. 13.51 Tante forature nel plotone, con diversi corridori che rientrano da dietro. 13.49 Andatura leggermente cresciuta in gruppo e il distacco dai fuggitivi si è ridotto a 3’20”. 13.46 Fra una ventina di chilometri ci sarà la terza salita di giornata, la Côte d’Ereffe (2,1 km al 5,5% di pendenza media). 13.43 Qualche problema meccanico anche per Ben Healy che con la scia delle ammiraglie è rientrato nel gruppo. L’irlandese è arrivato secondo domenica scorsa all’Amstel Gold Race. 13.40 La fuga adesso ha un vantaggio stabile sul gruppo che si aggira intorno ai 3’45”. 13.37 Foratura per Michal Kwiatkowski: il polacco sta passando le ammiraglie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Provano ad aumentare il ritmo anche davanti, ma il vantaggio si assottiglia sempre di più: 2’40”. 13.51 Tante forature nel plotone, con diversi corridori che rientrano da dietro. 13.49 Andatura leggermente cresciuta ine il distacco dai fuggitivi si è rida 3’20”. 13.46 Fra una ventina di chilometri ci sarà la terza salita di giornata, la Côte d’Ereffe (2,1 km al 5,5% di pendenza media). 13.43 Qualche problema meccanico anche per Ben Healy che con la scia delle ammiraglie è rientrato nel. L’irlandese è arrivato secondo domenica scorsa all’Amstel Gold Race. 13.40 La fuga adesso ha un vantaggio stabile sulche si aggira intorno ai 3’45”. 13.37 Foratura per Michal Kwiatkowski: il polacco sta passando le ammiraglie ...

