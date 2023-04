Lite Stellini-De Zerbi | multa di 100mila sterline a Tottenham e Brighton 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo quanto riferisce Sky Sport News, la Football Association ha deciso diree Brighton per 110mila(pari a circa 114mila euro) per latrae De. La motivazione è la seguente: «le due società non si sono assicurate che le rispettive panchine si comportassero nella maniera adeguata». Nel post partita incriminato, Deaveva così spiegato l’accaduto a Sky Sport: «Lui sa cosa mi ha dato fastidio, ma non mi interessa tornarci. Io credo che abbia capito perché gliel’ho detto a tu per tu. Dico solo che se io faccio alcune cose non sono stupido, ho i miei motivi. Poi ognuno sceglie il modo che vuole: a me non piace fare conferenze stampa allusive, preferisco parlare di persona. Non mi piace il fatto di mandare messaggi ...