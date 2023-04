L’italianista Anselmi incontra Chiara Ferragni | “Non capisco lo snob verso di lei che è il mio idolo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "È il mioe nonchi fa lo. La seguo dai suoi esordi e come studioso delle forme narrative penso che sia stata abilissima a usare fin dall'inizio Instagram come strumento autobiografico e narrativo. I social non sono cattivi, dipende come li usi". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LevyGalanti : RT @Corriere: L'italianista Anselmi all'evento di Chiara Ferragni: «Non capisco lo stupore. Sono un suo ammiratore» - Corriere : L'italianista Anselmi all'evento di Chiara Ferragni: «Non capisco lo stupore. Sono un suo ammiratore» - corrierebologna : L'italianista Anselmi all'evento di Chiara Ferragni: «Non capisco lo stupore. Sono un suo ammiratore» -

Esperto di letteratura italiana e fan sfegatato di Chiara Ferragni . C'era ancheGian Marioal Meet & Greet organizzato dalla profumeria Douglas in via Rizzoli, a Bologna, in occasione della presentazione della nuova linea di trucchi. Il format è semplice, ...Per tutta una vita ha studiato Dante e Macchiavelli, ma da qualche anno si è appassionato a Chiara Ferragni . C'era ancheGian Mario, professore emerito dell'Alma Mater, fra le oltre cinquecento persone che lunedì hanno atteso'influencer davanti al negozio di Douglas in via Rizzoli, creando non ...... Gian Mario, professore emerito di Letteratura dell'Alma Mater. Il motivoera fra la sessantina di fortunati che si è aggiudicato il concorso "Meet& Greet" che vede in tandem ...