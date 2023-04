L'Italia non sa spendere i soldi del Pnrr ma ne vuole altri Il governo ha fatto richiesta per i fondi del Repower Eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo rilancia sul Pnrr, non solo i 209 mld già garantiti dall'Europa ma fermi per le difficoltà di realizzare i progetti. L'esecutivo di centrodestra ha infatti deciso di richiederne altri e attingere ad un tesoretto dell'Ue da 77 mld per i progetti green: il Repower Eu. A fine marzo da Roma come da altre capitali europee - si legge sul Messaggero - è partita una lettera per la Commissione Ue: l'Italia prenota una nuova porzione di fondi europei per la ripresa. Prestiti. In altre parole, debiti, anche se a tassi più vantaggiosi rispetto al debito pubblico. Palazzo Chigi, sotto la regia del ministro agli Affari Ue Raffaele Fitto, è a caccia di fondi per finanziare il Repower Eu, il capitolo aggiuntivo del Pnrr destinato a progetti ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilrilancia sul, non solo i 209 mld già garantiti dall'Europa ma fermi per le difficoltà di realizzare i progetti. L'esecutivo di centrodestra ha infatti deciso di richiedernee attingere ad un tesoretto dell'Ue da 77 mld per i progetti green: ilEu. A fine marzo da Roma come da altre capitali europee - si legge sul Messaggero - è partita una lettera per la Commissione Ue: l'prenota una nuova porzione dieuropei per la ripresa. Prestiti. In altre parole, debiti, anche se a tassi più vantaggiosi rispetto al debito pubblico. Palazzo Chigi, sotto la regia del ministro agli Affari Ue Raffaele Fitto, è a caccia diper finanziare ilEu, il capitolo aggiuntivo deldestinato a progetti ...

