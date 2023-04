Liste d' attesa | nuove prestazioni | malattie rare e procreazione assistita | ecco come cambierà la sanità con i nuovi criteri Lea

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il decreto che li aggiorna verrà approvato oggi dalla Conferenza Stato - Regioni per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sullamedicalmenteè subito polemica. ...

die sottofinanziamento permettendo. Il decreto che li aggiorna verrà approvato oggi dalla Conferenza Stato - Regioni per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sulla ...Sempre più persone sono costrette a optare per il privato, per evitare lunghed'o servizi spesso ritenuti inadeguati o insufficienti. A dirlo, come riporta Upday , sono i dati pubblicati ...'In Liguria c'è una parte di popolazione che non riesce più a curarsi:diingiustificate e insopportabili per alcuni servizi di diagnostica, permanenze improprie ai pronto soccorso, ...

Salute, quei 165 milioni per tagliare le liste d'attesa che le Regioni non hanno speso la Repubblica

Dalle prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico come l’adroterapia o di tecnologia recente come l’enteroscopia con microcamera ingeribile e la radioterapia stereotassica agli ausili informatic ..."Lo sfacelo della sanità pubblica è davanti agli occhi di tutti: liste di attesa interminabili per il primo accesso alle cure e agli ambulatori, cittadini che per curarsi devono fare ricorso alle stru ...