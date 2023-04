L’irresistibile tentazione di giocare a fare dio con l’intelligenza artificiale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Quanto è strano l’homo digitalis. Basta un’intervista in cui un pezzo grosso di Google, James Manyika, dichiara cheè un’entità fuori controllo, una black box imprevedibile con tratti schizofrenici, ed eccoci tornare indietro ad atavici timori di 200 anni fa e oltre. Sostituirsi a Dio è un antico sogno umano, Peccato che sia sempre finito malissimo. Ma ogni epoca ha i suoi scienziati pazzi e una letteratura che li smaschera. Di solito si tratta di epoche che esaltano il progresso scientifico: così fu per il dottor Frankenstein, romanzo di Mary Shelley, nato in piena epoca positivista, quando si pensava che la scienza avrebbe risolto ogni problema. Una figura che tendiamo a portarci dietro, ammodernandola, come nel caso di Edward Mani di Forbice, con un Johnny Depp che fece impazzire le ragazze dei primi anni Novanta. Il ...