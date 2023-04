Quando eguardare leIl picco di questo sciame meteorico è previsto quest'anno nelle ore serali del 22 aprile , anche se il momento migliore per l'osservazione sarà domenica 23 aprile ...Per le Ursidi occorrerà guardare invece a nord, verso l'Orsa Minore (costellazione dalla quale sembrano originarsi), mentre per lebisognerà puntare gli occhi verso nord - est, prendendo...e quando osservare le meteore Lo sciame sarà attivo dal 15 al 28 aprile madetto l'... Leprendono il nome dalla costellazione dalla quale sembrano provenire, ovvero la Lira. Questa ...

Liridi: come osservare al meglio lo sciame meteorico tra il 22 e il 23 aprile 2023 WIRED Italia

Incontri bellissimi e affascinanti nel cielo: il cielo si prepara a mostrarci alcuni straordinari "baci", tutti da osservare per rimanere incantati ...Arriva un cielo di baci e di stelle: il 21 aprile il “bacio” Luna-Mercurio, il 22 Luna– Pleiadi e il 23 Luna–Venere. Con le Liridi al picco ...