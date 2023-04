può così festeggiare un successo di vitale importanza e ... con'olandese che riceve da Bastoni e colpisce di testa trovando ... Grealish gliil pallone e serve Haaland che si trasforma ...Attenzione quindi al nome di Marcus Thuram, sul quale è da tempo. I nerazzurri gli hanno offerto un contratto di quattro anni da circa 5 milioni netti, sui 7 lordi grazie al decreto crescita. ...C'è ancora distanza trae Bastoni per il rinnovo di contratto. Sul difensore della Nazionale'interesse anche della JuventusLa situazione di Alessandro Bastoni non fa dormire sonno tranquilli all', nel momento ...

L’Inter lo scippa alla Juve: contratto cancellato Calciomercatonews.com