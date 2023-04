L’Inter fa festa a San Siro: finisce 3 a 3, Benfica eliminato. La Champions parla milanese: dopo 20 anni di nuovo derby in semifinale (Di mercoledì 19 aprile 2023) San Siro in festa tinto di nerazzurro, aspettando un derby che scriverà la storia: come 20 anni fa, Inter e Milan contro in semifinale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi dopo aver eliminato il Benfica con 5 gol in 180 minuti. Al ritorno finisce 3 a 3: Barella, Lautaro e Correa firmano il pari che vale la qualificazione. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sanintinto di nerazzurro, aspettando unche scriverà la storia: come 20fa, Inter e Milan contro indiLeague. La squadra di Simone Inzaghiaverilcon 5 gol in 180 minuti. Al ritorno3 a 3: Barella, Lautaro e Correa firmano il pari che vale la qualificazione. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoriandoliDiMe : 'Portami al derby di Champions'. Altroché portami al mare e collina o posti ameni. Sapendo l'Inter son più probabi… - l_honestly : @AnnaMariaDeFalc Francamente,ipotizzando di superare anche l'Inter,ma non era detto,arrivavi a giugno contro il Man… - MatteoGufi3 : RT @LaskaJuventus: Pensiero del giorno: ODIARE l’Inter e tutti i suoi farabutti è un dovere morale e civile, NON è solo calcio. Ogni cadave… - Marco04_08 : @MassimoNesci1 @DiegoDeLucaTwit Ma si cazzo..dovrebbe essere una festa..2 squadre,anzi 3 con l'Inter che sono ancor… - Mauallegro : RT @LaskaJuventus: Pensiero del giorno: ODIARE l’Inter e tutti i suoi farabutti è un dovere morale e civile, NON è solo calcio. Ogni cadave… -

Il Milan pareggia a Napoli e vola in semifinale di Champions La squadra di Pioli in festa ora attende la vincente di Inter - ... Leao viene steso in area da Mario Rui, l'arbitro fischia un ... Champions League, dopo 16 anni il Milan in semifinale Rigori sbagliati per Giroud e Kvaratskhelia e gol annullato per Osimhen, al triplice fischio dell'arbitro Marciniak esplode la festa dei rossoneri che potrebbero incontrare l' Inter in una ... Ascolti tv 18 aprile 2023: Imma Tataranni, Napoli - Milan, Iene - Dati Auditel ... "Imma Tataranni" perde contro il match "Benfica - Inter". Rai 1 ... Su Rai 2: Dalla strada al palco , la grande festa che offre a ... musicisti e artisti di strada l'occasione di potersi raccontare ed ... La squadra di Pioli inora attende la vincente di- ... Leao viene steso in area da Mario Rui,'arbitro fischia un ...Rigori sbagliati per Giroud e Kvaratskhelia e gol annullato per Osimhen, al triplice fischio dell'arbitro Marciniak esplode ladei rossoneri che potrebbero incontrarein una ...... "Imma Tataranni" perde contro il match "Benfica -". Rai 1 ... Su Rai 2: Dalla strada al palco , la grandeche offre a ... musicisti e artisti di strada'occasione di potersi raccontare ed ... L’Inter fa festa a San Siro: finisce 3 a 3, Benfica eliminato Il Fatto Quotidiano